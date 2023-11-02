Тина Кароль в откровенном платье эротично поласкала себя под дождем в новом клипе

Артистка представила пикантное видео на лирическую композицию "Не святі".
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников выпуском новой видеоработы на трек "Не святі".
По словам артистки, главный месседж ее свежей лирической композиции – что "любить и признаваться в любви важно сегодня, а не потом". Съемки видео на песню "Не святі" проходили в Киеве. Режиссером работы выступила Ната Курган, для которой это видео стало дебютом.
По замыслу клипмейкера, Тина в течение видео должна была находиться под ливнем. Поэтому исполнительница в течение 10 часов провела под ледяным дождем. В клипе фаны увидят Кароль в роскошных образах – звезда одета в соблазнительное платье Nensi Dojaka fall 2023 и туфли Yves Saint Laurent.
"Спасибо Тине за доверие красивой песни "Не святі" и за надежду, которая всегда царит в ее музыке. Страсть, ревность и влюбленность пронизывают эту видеоработу", – прокомментировала автор клипа.
Отметим, что в первые дни песня завирусилась в TikTok, набрав охват более 20 миллионов пользователей и заняла уже #6 место в трендах YouTube.
Напомним, на днях Тина Кароль показала места своего детства, которое провела в Ивано-Франковске. Артистка побывала в доме, где жила, школе, в которой училась, а также поделились, где продавала семечки.
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