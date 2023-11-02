Тина Кароль в откровенном платье эротично поласкала себя под дождем в новом клипе

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников выпуском новой видеоработы на трек "Не святі".

По словам артистки, главный месседж ее свежей лирической композиции – что "любить и признаваться в любви важно сегодня, а не потом". Съемки видео на песню "Не святі" проходили в Киеве. Режиссером работы выступила Ната Курган, для которой это видео стало дебютом.

По замыслу клипмейкера, Тина в течение видео должна была находиться под ливнем. Поэтому исполнительница в течение 10 часов провела под ледяным дождем. В клипе фаны увидят Кароль в роскошных образах – звезда одета в соблазнительное платье Nensi Dojaka fall 2023 и туфли Yves Saint Laurent.

"Спасибо Тине за доверие красивой песни "Не святі" и за надежду, которая всегда царит в ее музыке. Страсть, ревность и влюбленность пронизывают эту видеоработу", – прокомментировала автор клипа.

Отметим, что в первые дни песня завирусилась в TikTok, набрав охват более 20 миллионов пользователей и заняла уже #6 место в трендах YouTube.

Напомним, на днях Тина Кароль показала места своего детства, которое провела в Ивано-Франковске. Артистка побывала в доме, где жила, школе, в которой училась, а также поделились, где продавала семечки.

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