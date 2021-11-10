Тина Кароль в пальто на голое тело и в обтягивающем платье позировала со странных ракурсов

Тина Кароль в пальто на голое тело и в обтягивающем платье позировала со странных ракурсов

Артистка прорекламировала собственную линию колготок.

Украинская певица Тина Кароль не перестает удивлять поклонников.

Параллельно с тем, как исполнительница прибыла в Казахстан для поддержки своего нового альбома "Двойной рай", она успела и собственную линию колготок прорекламировать.

instagram.com/tina_karol

Так, на фан-странице Кароль в Instagram появились снимки, на которых исполнительница позирует в черном блестящем пальто на голое тело, а также в обтягивающем черном платье. В обоих нарядах на ногах Тины одеты колготки с надписью на них с названием песни звезды – "Скандал".

instagram.com/tina_karol

Вместе с тем Кароль анонсировала вскоре новую линейку колгот с новой надписью и предложила поклонникам угадать, о какой надписи идет речь. Все сошлись во мнении, что это будет название композиции "Двойной рай".

instagram.com/tina_karol

Кстати, альбом "Двойной рай" — это уже третья пластинка за год и одиннадцатая в дискографии певицы. Клип "Двойной рай" со дня премьеры собрал уже более трех миллионов просмотров.

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