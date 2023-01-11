Тина Кароль в пальто на голое тело показала, как в Киеве без света снималась

Украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников фотографиями из недавней фотосессии, которые проходили в Киеве.

Так, в своем Telegram-канале исполнительница поделилась фото и видео со свежих съемок. На кадрах Тина предстает в довольно смелом образе – Кароль изображена в пальто синего цвета, которое примерила на голое тело. Образ звезды дополнила прическа с эффектом мокрых волос, изысканный макияж и массивное золотистое украшение на шее.

Интересно, что на протяжении съемок Тина была в белых тапочках, но их на фотографиях не видно. Наверное, так артистке было удобнее позировать.

Как рассказала Кароль, во время этих съемок в студии исчез свет: "Обожаю съемку в Киеве. Даже если нет света, мы находим ресурсы для создания красоты, вдохновения и креатива. Просто потому, что украинцы просто потому, что свободны в мировоззрении", – подписала кадры Кароль.

Напомним, что в Новый год 31 декабря Тина Кароль выступила в Берлине возле Бранденбургских ворот на главном новогоднем концерте. Артистка спела вместе с культовой немецкой группой Alphaville их легендарную композицию Forever young.

Читайте также: