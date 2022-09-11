Тина Кароль в платье с откровенным декольте погуляла по киевскому метро и удивила пассажиров

Так недавно Тина Кароль приезжала в Киев, где устроила андеграунду фотосессию.

Локацией для съемок звезда выбрала столичное метро. В своем Telegram-канале исполнительница поделилась коротким видео с этих съемок.

В ролике Кароль предстает в изысканном длинном платье черного цвета с пикантным декольте. Образ дополнил пиджак цвета кофе с молоком и босоножки на каблуке.

По замыслу фотографа, Тина медленно прогуливается по станции, впрочем, где именно проходила съемка, - не уточнила. Во время съемок на станцию прибыл поезд и артистка начала махать удивленным людям в вагоне, которые не сразу поняли, что перед ними стоит Тина Кароль.

"Слишком трогательный день. Выпала эмоционально", — подписала видео Кароль.

Фанаты Тины в комментариях начали сожалеть, что в тот момент они не были в этом вагоне: "Почему в том вагоне не я?", "прикольно кому-то было. Едет себе в метро домой и тут така Тина ручкой - приветик", "я б умерла там от счастья".

Напомним, недавно Тина Кароль украсила страницы глянца VOGUE. Япония. На фото исполнительница позировала в роскошных нарядах из коллекции известного украинского бренда Lever Couture и похвасталась роскошной фигурой.

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