Тина Кароль в платье с пикантным декольте и синими перчатками выступила на "Танцах" в Грузии

Тина Кароль в платье с пикантным декольте и синими перчатками выступила на "Танцах" в Грузии

Артистка ошеломила силой своего голоса.

Украинская певица Тина Кароль на днях стала приглашенной гостьей проекта "Танцы со звездами" в Грузии.

Исполнительница решила там спеть один из своих хитов "Намалюю тобі зорі". Артистка вышла на сцену в роскошном обтягивающем платье белого цвета с пикантным вырезом в области декольте.

Нежный образ звезда дополнила высокими синими перчатками. Со сцены грузинских "Танцев" всем известный трек раздался в несколько необычной манере. Кароль продемонстрировала собравшимся невероятную силу своего голоса.

Судя по бурным аплодисментам зрителей, им выступление украинской знаменитости пришлось по вкусу. Поклонники Кароль не удержались от комплиментов: "Как всегда, невероятно красиво", "богиня, эталон женской красоты!".

Однако были и те, кто не оценил ни образ, ни выступление Тины: "Иногда наряды бывают неудачными", "очень люблю ее песни, люблю, как исполнительницу, но, иногда, мне кажется, Тина переигрывает с мелизмами, игрой голоса и ритмом ...И ее музыка теряет логическую цепочку... Классическое исполнение этой песни в ее исполнении нежнее... Больше коснулось струн души...".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку