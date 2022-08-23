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Тина Кароль в платье шоколадного цвета в виде цифровой голограммы исполнила гимн Украины

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Тина Кароль в платье шоколадного цвета в виде цифровой голограммы исполнила гимн Украины

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Гимн Украины в исполнении певицы Тины Кароль теперь можно услышать и увидеть где угодно.

Украинская исполнительница Тина Кароль присоединилась к уникальному перформансу, в котором предстала в виде 4D-голограммы.

Как рассказала певица в своем Instagram, теперь украинцы смогут воочию увидеть, как она исполняет государственный гимн с помощью дополненной реальности. Все, что для этого нужно – перейти по ссылке или скопировать специальный QR-код.

Кроме того, пользователи смогут самостоятельно управлять голограммой с изображением Кароль и распространять собственные видео в Сети.

"Благодаря AR технологиям Гимн Украины будет звучать там, где выберут сами украинцы и побратимы нашей страны. Пусть музыка и слова нашего Гимна, символизирующие устойчивость и несокрушимость Украины, приумножаются по всему миру благодаря вашим публикациям в социальных сетях", — отметила Тина.

Напомним, недавно Тина Кароль подарила квартиру семье мальчика из Мариуполя. Певица была поражена стойкостью маленького украинца.

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