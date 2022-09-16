Тина Кароль в полупрозрачном боди и пальто станцевала в новом клипе, снятом в Украине

Украинская певица Тина Кароль выпустила свой первый с начала полномасштабного вторжения сингл под названием "Вільні. Нескорені".

Сегодня, 16 сентября, Тина Кароль запремьерила свою первую с начала полномасштабной войны песню "Вільні. Нескорені". Исполнительница сразу выпустила загадочный клип на композицию.

Автором трека выступили Тина Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым – тем самым, который приложил руку к написанию альбома Кароль "Красиво".

Режиссерами яркого видео на трек стали Ксения Каргина и Елизавета Клюзко.

В видео Тина появляется в нескольких эффектных образах от всемирно известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna и custom made, разработанных специально для видео.

"Песня "Вільні. Нескорені" поднимает идею освобождения от навязанных стереотипов прошлого. Наше время настало, мы готовы бороться за жизнь для свободной, непобедимой страны и гордо нести свой флаг победы. Эта песня, как мантра сопротивления, нерв непокорности, символ неизбежных изменений!" – прокомментировала премьеру Тина Кароль.

Отметим, что съемки клипа на песню "Вільні. Нескорені" проходили в Кварцовом карьере Харьковской области. Это были одни из самых сложных съемок певицы, ведь из-за природных особенностей в карьере царит невыносимый холод. Из-за сыпучих песков там тоже довольно опасно. Перемещаться по карьеру было возможно исключительно благодаря суперкару Atlas. Этот вездеход, сделанный в Украине, известен во всем мире. Кадры с таким автомобилем привнесли в клип хищности. Образы же Кароль одновременно женственные и футуристические.

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