Тина Кароль в полупрозрачном платье эротично выгнулась на полу

Артистка вызвала фурор сексапильным образом.
Популярная певица Тина Кароль ошеломила новым сексуальным луком.
Так, исполнительница устроила эффектный фотосет, где появилась босиком в обтягивающем полупрозрачном платье. 36-летняя звезда эротично позировала на полу, демонстрируя роскошные формы и изгибы тела. Знаменитость появилась в кадре в полумраке под светом одного софита.
"Любовь, которая сносит нам крышу, накроет нас 5 и 6 июля на Atlas Weekend", — написала звезда.
Фаны Тины едва не потеряли дар речи. В комментариях пользователи взорвались комплиментами.
- Муза
- Как дышать?
- Надеюсь, что с пожарной безопасностью там все ок. Тушить придется много и долго
- Слишком нереальная
- Это законно?
Напомним, ранее Тина Кароль на роликах показала, как готовилась к Atlas Weekend просто в гостинице Казахстана. Артистка также показала первые кадры со съемок нового клипа.