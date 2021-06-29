Тина Кароль в полупрозрачном платье эротично выгнулась на полу

Артистка вызвала фурор сексапильным образом.

Популярная певица Тина Кароль ошеломила новым сексуальным луком.

Так, исполнительница устроила эффектный фотосет, где появилась босиком в обтягивающем полупрозрачном платье. 36-летняя звезда эротично позировала на полу, демонстрируя роскошные формы и изгибы тела. Знаменитость появилась в кадре в полумраке под светом одного софита.

instagram.com/tina_karol

"Любовь, которая сносит нам крышу, накроет нас 5 и 6 июля на Atlas Weekend", — написала звезда.

instagram.com/tina_karol

Фаны Тины едва не потеряли дар речи. В комментариях пользователи взорвались комплиментами.

Муза

Как дышать?

Надеюсь, что с пожарной безопасностью там все ок. Тушить придется много и долго

Слишком нереальная

Это законно?

Напомним, ранее Тина Кароль на роликах показала, как готовилась к Atlas Weekend просто в гостинице Казахстана. Артистка также показала первые кадры со съемок нового клипа.

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