Тина Кароль в прозрачном костюме вместе с KAZKA представила неожиданный дуэт

Тина Кароль в прозрачном костюме вместе с KAZKA представила неожиданный дуэт

Артистки спели вместе на "Вечере премьер".

В четверг в Киеве состоялся грандиозный концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей".

Минувшим вечером украинская певица Тина Кароль удивила всех. Исполнительница представила неожиданный дуэт с группой KAZKA. Общая композиция артисток получила название "Зірочка".

Да и сами Тина и фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая появились на сцене в сверкающих нарядах. Кароль надела белый полупрозрачный костюм, а Зарицкая — черное платье-рубашку с блестящим верхом.

instagram.com/tinakarol_fantina

instagram.com/tinakarol_fantina

Заметим, что услышать коллаборации двух знаменитостей вы сможете на канале 1+1 — концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" покажут ко Дню независимости.

Напомним, на днях стало известно, что фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая стала участницей шоу "Танцы со звездами". Артистка приняла #танціззіркамиchallenge от участника ТНМК Фагота.

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