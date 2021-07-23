Тина Кароль в прозрачном костюме вместе с KAZKA представила неожиданный дуэт

Артистки спели вместе на "Вечере премьер".
В четверг в Киеве состоялся грандиозный концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей".
Минувшим вечером украинская певица Тина Кароль удивила всех. Исполнительница представила неожиданный дуэт с группой KAZKA. Общая композиция артисток получила название "Зірочка".
Да и сами Тина и фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая появились на сцене в сверкающих нарядах. Кароль надела белый полупрозрачный костюм, а Зарицкая — черное платье-рубашку с блестящим верхом.
Заметим, что услышать коллаборации двух знаменитостей вы сможете на канале 1+1 — концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" покажут ко Дню независимости.
Напомним, на днях стало известно, что фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая стала участницей шоу "Танцы со звездами". Артистка приняла #танціззіркамиchallenge от участника ТНМК Фагота.