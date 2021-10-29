Тина Кароль в прозрачном платье очаровала образом культовой киногероини 2000-х

Звезда выпустила миниальбом "Двойной рай".

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый альбом под названием "Двойной рай".

Это уже третья пластинка артистки за год и 11 в ее дискографии. Клип на заглавную песню альбома "Двойной рай", премьера которого состоялась вчера на YouTube, меньше, чем за сутки, собрал рекордные полтора миллиона просмотров.

Тина Король для Vogue / vogue.ua

Эта пластинка, как и предыдущая под названием "Красиво", была написала Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым.

"Двойной рай" воплощает в себе ритм романтической лирики, эволюцию от звучания монолитных баллад до современной трактовки взаимоотношений влюбленных пар", – рассказал Аркадий Александров.

Тина Король для Vogue / vogue.ua

В поддержку нового альбома Тина Кароль снялась в фотосессии для VOGUE в образе одноименного клипа. Артистка рассказала о том, как создавался альбом и новый образ.

Тина Король для Vogue / vogue.ua

"Я пропадаю в студии сутками напролет – и вот результат: три альбома за год. «Двойной рай» – очень вокальный альбом: это эстетика медленных треков 2000-х. Я давно не чувствовала себя такой сексуальной, соблазнительной, как в этих песнях. Да, я была разной – смелой и решительной, меланхоличной и грустной, но настолько сексуальной и мелодичной – никогда. Я очень радуюсь этим трекам", — поделилась Тина.

Тина Король для Vogue / vogue.ua

Пластинка "Двойной рай" вдохновила артистку на эксперименты – певица осветила волосы и постригла челку.

Тина Король для Vogue / vogue.ua

"Мы с командой долго размышляли о том, как выглядит героиня нового альбома, какая она. В результате пришли к образу героини фильма "Ее звали Никита", а потом поняли, что мне нужна челка, которая придает образу загадочности и резкости", — объяснила певица.

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