Тина Кароль в прямом эфире послала россиян вслед за кораблем: "Идите на х*й"

Украинская певица Тина Кароль на днях вышла в прямой эфир в своих соцсетях, где показала реабилитацию раненого украинского военного.

В видео защитник, после тяжелого ранения в бою, учится заново ходить с протезом.

В этот момент русские подписчики звезды стали посылать ей реакции в виде эмоджи российского флага. Артистку это настолько возмутило, что она в неприсущей ей лексике, послала их вслед за русским кораблем. "Все, кто пишут там свои флаги русские – идите на х*й", — эмоционально сказала певица.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

В свою очередь, украинцы были удивлены, но вместе с тем почувствовали гордость за своего кумира: "Коротко и по факту. Не зря она икона нашего шоу-биза", "сказала как отрезала", "вот это я понимаю позиция, респект!", "ничего себе, Тина умеет материться".

Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила, как ее благотворительный фонд во время войны помогает Украине. Фонд певицы обнародовал общественный отчет за 2022 год, согласно которому оказана помощь онко-больницам в Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Мукачево, Харькове, Луцке, Одессе, Львове и Дергаче на общую сумму более 1,5 млн гривен.

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