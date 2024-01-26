Тина Кароль в шубке на обнаженное тело показала, как 39-летие отпраздновала

Украинская певица Тина Кароль в свой день рождения, который отпраздновала 25 января, сделала несколько подарков поклонникам.

В день своего 39-летия артистка выпустила лирическую композицию "Троянди" и клип к ней, в котором предстала в изысканном черном платье. Но на этом сюрпризы не закончились.

Так, на странице в Instagram Кароль в свой день рождения разместила серию фотографий, на которых позирует в невесомом образе. На атмосферных черно-белых кадрах исполнительница предстает в белой шубе. Соблазнительности луку Тины добавил вечерний макияж с выразительными стрелками и распущенными волосами.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Под этими фотографиями Кароль поблагодарила фанов за поздравления и призвала всегда держаться своего пути и не сворачивать с него:

"Каждый выбирает свой путь. Никогда не идите против своего сердца. Успех настанет, потому что вы уникальны, не нужно подстраиваться под стандарты и тренды. Ищите свою личность и особенность. Спасибо всем за поздравления", — написала под фото Тина.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль показала, как вместе с 15-летним сыном отдохнула в Карпатах. Кроме того, звездная мама порадовала фанов дуэтным исполнением колядки вместе с сыном.

Читайте также: