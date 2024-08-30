Тина Кароль в соблазнительном образе покорила фанов новым треком: "Такую Тину еще не видел никто"

Украинская певица Тина Кароль представляет свою новую песню "Відчиняю".

Эта композиция является первой и центральной в будущем альбоме певицы "Лірика". В него войдут 8 треков и услышать все можно будет 19 сентября. Между тем, полный женской энергии и магнетизма сингл "Відчиняю" уже набирает обороты и извещает о новом творческом этапе исполнительницы.

В клипе Тина становится меланхолической и яркой. Звезда объединила танцевальный драйв и смысл новой песни. К тому же поразила своей непревзойденной физической формой в соблазнительном комбинезоне. По словам хореографа Кости Гордиенко, исполнительницу во время своеобразной импровизации просто не узнать.

"Мы вместе с Тиной решили не ставить хореографию для клипа, а пойти по совсем другому пути – пути импровизации. Я лишь немного направлял и на моих глазах открывалась новая Тина, с новой пластикой, движениями. Такую Тину еще не видел никто, она столь легко импровизирует, легко находит в себе новое", — комментирует постановщик новую работу певицы.

Напомним, недавно Тина Кароль похвасталась своим спортивным рекордом.

Читайте также: