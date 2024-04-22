Тина Кароль в топе и обтягивающих лосинах ошеломила мастерским исполнением сложных асан с йоги

Артистка показала, что помогает ей держать фигуру в тонусе.
Украинская певица Тина Кароль не скрывает, что любит заниматься йогой и посвящает своему хобби много времени.
В своем Instagram время от времени артистка делится своими достижениями и показывает, как проходят ее занятия. На этот раз исполнительница в фотоблоге продемонстрировала, как выполняет сверхсложные асаны с йоги.
Для занятий Тина Кароль выбрала черный топ и обтягивающие лосины. Наряд не только не сковывал движения знаменитости, но и удачно подчеркнул ее стройную и подтянутую фигуру. Волосы артистка собрала в пучок.
Под наблюдением тренера певица выполняла сложные стойки на руках, где нужно применять физическую силу, и поднимала ноги вверх.
В общем, Тина Кароль довольно часто занимается йогой и мастерски исполняет разные асаны. Такие физические нагрузки помогают исполнительнице держать свою фигуру в тонусе, а мысли – в гармонии.
Напомним, недавно Тина Кароль делилась секретом своей стройности. Кроме того, исполнительница рассказывала, какие процедуры красоты делает.
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