Тина Кароль в топе и штанах-клеш испугала фанов худобой: "Дайте ей что-нибудь поесть"

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео с репетиции своих номеров, которые проводит дома.

Так, Тина Кароль в своем Telegram-канале разместила короткое видео, снятое в ее спортзале в доме, расположенном в селе Зазимье Киевской области.

В ролике артистка предстает в коротком топе цвета кофе с молоком и брюках-клеш черного цвета. Кароль соблазнительно танцует и что-то поет. Впрочем, к сожалению, услышать это поклонники не смогут, поскольку Тина забыла включить звук.

Однако, внимание фанатов Кароль привлекла фигура исполнительницы. По их мнению, Тина очень похудела: "Дайте Тине что-нибудь поесть, фигура пугает", "Тинка, надо больше есть", "Боже, какая худая стала", "Тина, у меня вопрос – вы вообще едите или воздухом питаетесь".

Напомним, что недавно Тина Кароль и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина выступили на презентации благотворительного фонда Елены Зеленской, который состоялся в Нью-Йорке. Для выступления Кароль и Санина выбрали схожие ассиметричные наряды от украинского дизайнера Валерии Ковальской.

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