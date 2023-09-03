Тина Кароль в ультракоротких шортиках сверкнула стройными ножками

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала подтянутые ножки и осиную талию.

Кадрамы в откровенных одеждах исполнительница поделилась в своих Instagram-stories. Кароль покрутилась перед зеркалом в своей гостиной на камеру в ультракоротких джинсовых шортиках и черном топе на тоненьких бретельках.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Без макияжа и с собранными волосами знаменитость похвасталась своей фигурой, которую подчеркнул дерзкий образ. Певица сверкнула стройными и подкачанными ножками, а также стройной талией.

"Шорты какого года?", — спросила у фанатов Кароль.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что совсем недавно Тина Кароль дала большой сольный концерт во "Дворце "Украина" в Киеве. Редакция сайта ТСН.ua поделилась всеми подробностями потрясающего шоу певицы в материале.

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