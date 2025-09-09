- Дата публикации
Тина Кароль восхитила фото с сыном и на фоне особняка воссоздала с ним фотосессию 10-летней давности
16-летний Вениамин попозировал с мамой для стильных фото во дворе.
Украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время показала своего подросшего сына Вениамина.
Так, юноша, который недавно приезжал в Киев, устроил с мамой фотосессию. При этом семья решила повторить некоторые фотографии, которые делала еще в 2015 году, когда Веня был совсем маленьким. Теперь же видно, что мальчик вырос в статного подростка, который ростом уже выше звездной мамы.
Результатом Кароль поделилась в Instagram. Она очаровала серией фото возле их особняка. Звездная мама с сыном примерили несколько стильных образов, которые гармонично перекликались между собой цветовой гаммой. На кадрах они не скрывали своего счастья и мило обнимались и улыбались, позируя на разных локациях, как внутри, так и снаружи семейного гнездышка.
"Ты — мое вдохновение", — мило подписала кадры артистка.
Напомним, в ноябре Вениамину исполнится 17 лет. С 2014 года он живет и учится в Великобритании. Сейчас он уже получает образование в области политологии, экономики и бизнеса. Парень свободно владеет несколькими языками — английским, французским, испанским и украинским. Тина неоднократно подчеркивала, что очень сильно гордится первенцем.