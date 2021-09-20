Тина Кароль восхитила редкими фотографиями со своей мамой

Певица показала, как праздновала день рождения родного человека.
Известная украинская певица и экс-тренер "Голоса страны" Тина Кароль показала редкие фото со своей мамой.
Так, на днях Светлана Либерман отпраздновала день рождения. Звездная дочь не пропустила событие и показала, как поздравляла родного человека. В Instagram-stories артистка поделилась фото, на которых именинница позирует с праздничным тортом со свечой.
На втором снимке исполнительница показала, как гуляла по улице с мамой.
Кадры также появились на странице фан-клуба Тины. В комментариях пользователи писали, что Кароль очень похожа на маму.
Напомним, недавно Тина Кароль призналась, что периодически думает о переезде в другую страну. Также певица рассказала, что встречалась с двумя мужчинами одновременно.