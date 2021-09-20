Тина Кароль восхитила редкими фотографиями со своей мамой

Тина Кароль восхитила редкими фотографиями со своей мамой

Певица показала, как праздновала день рождения родного человека.

Известная украинская певица и экс-тренер "Голоса страны" Тина Кароль показала редкие фото со своей мамой.

Так, на днях Светлана Либерман отпраздновала день рождения. Звездная дочь не пропустила событие и показала, как поздравляла родного человека. В Instagram-stories артистка поделилась фото, на которых именинница позирует с праздничным тортом со свечой.

Мама Тины Кароль / instagram.com/tina_karol

На втором снимке исполнительница показала, как гуляла по улице с мамой.

Тина Кароль с мамой / instagram.com/tina_karol

Кадры также появились на странице фан-клуба Тины. В комментариях пользователи писали, что Кароль очень похожа на маму.

Напомним, недавно Тина Кароль призналась, что периодически думает о переезде в другую страну. Также певица рассказала, что встречалась с двумя мужчинами одновременно.

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