Тина Кароль возмутилась из-за кавера ее песни от вьетнамской певицы и пригрозила международным судом

Тина Кароль и Хо Куинь Хуонг

Украинская певица Тина Кароль выразила свое возмущение из-за видео в соцсетях, где артистка из Вьетнама поет ее хиты без разрешения.

Тина Кароль в своих Instagram-сторис опубликовала видео, на котором видно, как исполнительница Хо Куинь Хуонг из Вьетнама перепевает ее композиции. В частности русскоязычный хит "Пупсик". В подписи к публикации украинская звезда с юмором и одновременно серьезно отметила.

"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта дама перепела без разрешения кучу песен", — написала звезда в сторис.

Певица отметила, что видео с TikTok демонстрирует не только ее композиции, но и популярные песни других украинских артистов, среди которых — "Дикі танці" Русланы Лыжичко. Кроме украинских хитов, на странице можно найти и мировые композиции, которые исполнительница перепевает без официального разрешения.

Сториc Тины Кароль / © instagram.com/tina_karol

Фанаты из Украины активно отреагировали на сторис и сами начали искать юзера в TikTok. Некоторые из поклонников даже написали комментарии под видео вьетнамки, отмечая, что это украинская песня.

Пока неизвестно, планирует ли украинская певица обращаться в суд, но ее пост подчеркивает важность защиты авторских прав и привлекает внимание к проблеме незаконного использования творчества в соцсетях.

Видео вьетнамской певицы

