ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
4006
Время на прочтение
2 мин

Тина Кароль возмутилась из-за кавера ее песни от вьетнамской певицы и пригрозила международным судом

Артистка отметила важность прав на интеллектуальную собственность.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Тина Кароль и Хо Куинь Хуонг

Тина Кароль и Хо Куинь Хуонг

Украинская певица Тина Кароль выразила свое возмущение из-за видео в соцсетях, где артистка из Вьетнама поет ее хиты без разрешения.

Тина Кароль в своих Instagram-сторис опубликовала видео, на котором видно, как исполнительница Хо Куинь Хуонг из Вьетнама перепевает ее композиции. В частности русскоязычный хит "Пупсик". В подписи к публикации украинская звезда с юмором и одновременно серьезно отметила.

"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта дама перепела без разрешения кучу песен", — написала звезда в сторис.

Певица отметила, что видео с TikTok демонстрирует не только ее композиции, но и популярные песни других украинских артистов, среди которых — "Дикі танці" Русланы Лыжичко. Кроме украинских хитов, на странице можно найти и мировые композиции, которые исполнительница перепевает без официального разрешения.

Сториc Тины Кароль / © instagram.com/tina_karol

Сториc Тины Кароль / © instagram.com/tina_karol

Фанаты из Украины активно отреагировали на сторис и сами начали искать юзера в TikTok. Некоторые из поклонников даже написали комментарии под видео вьетнамки, отмечая, что это украинская песня.

Пока неизвестно, планирует ли украинская певица обращаться в суд, но ее пост подчеркивает важность защиты авторских прав и привлекает внимание к проблеме незаконного использования творчества в соцсетях.

Видео вьетнамской певицы

Видео вьетнамской певицы

Напомним, недавно вдова Игоря Поклада, Светлана, резко отреагировала на то, что Тоня Матвиенко незаконно исполняет песни покойного композитора. Женщина пообещала добиться извинений от певицы.

Дата публикации
Количество просмотров
4006
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie