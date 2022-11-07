Тина Кароль возмутилась результатами голосования за жюри нацотбора на "Евровидение-2023"

Украинская исполнительница Тина Кароль прокомментировала результаты голосования за жюри Национального отбора на "Евровидение-2023 ".

В частности, в таблице певица оказалась четвертой, уступив место солистке The Hardkiss. Тина Кароль по результатам голосования в "Дії" набрала 15,68% голосов, в то же время Юлия Санина – 15,69%. Артистку возмутило, что ее конкурентке округлили голоса до 16%, а ей – до 15%.

"Почему 15,68% – это 15%, а 15,69% – это 16%? Без обид, просто фан", – прокомментировала Кароль.

Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, сегодня, 7 ноября, обнародовали результаты народного голосования за жюри нацотбора на "Евровидение-2023". В тройке лидеров оказались Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Сейчас артисты должны подписать договор с "Общественным вещателем". Только после этого они присоединятся к команде национального отбора. Если кто-нибудь из певцов откажется, его место займет следующий кандидат в результативной таблице, то есть исполнительница Тина Кароль.

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