Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тина Кароль возмутилась результатами голосования за жюри нацотбора на "Евровидение-2023"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
292
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тина Кароль возмутилась результатами голосования за жюри нацотбора на "Евровидение-2023"

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Певица прокомментировала свой проигрыш.

Украинская исполнительница Тина Кароль прокомментировала результаты голосования за жюри Национального отбора на "Евровидение-2023 ".

В частности, в таблице певица оказалась четвертой, уступив место солистке The Hardkiss. Тина Кароль по результатам голосования в "Дії" набрала 15,68% голосов, в то же время Юлия Санина – 15,69%. Артистку возмутило, что ее конкурентке округлили голоса до 16%, а ей – до 15%.

"Почему 15,68% – это 15%, а 15,69% – это 16%? Без обид, просто фан", – прокомментировала Кароль.

© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, сегодня, 7 ноября, обнародовали результаты народного голосования за жюри нацотбора на "Евровидение-2023". В тройке лидеров оказались Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Сейчас артисты должны подписать договор с "Общественным вещателем". Только после этого они присоединятся к команде национального отбора. Если кто-нибудь из певцов откажется, его место займет следующий кандидат в результативной таблице, то есть исполнительница Тина Кароль.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
292
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация