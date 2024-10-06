Тина Кароль впервые ответила на слухи о романе с младшим на 9 лет бизнесменом-иностранцем

Артистка отреагировала на сплетни с юмором.
Украинская певица Тина Кароль прокомментировала слухи о личной жизни.
Так, недавно звезде приписали роман с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе. На это обратил внимание блогер-сплетник Богдан Беспалов. По данным из его источников, мужчина проживает в США и время от времени посещает Украину. У него есть свой бизнес по изготовлению протезов и тем самым он помогает украинским пострадавшим на войне защитникам и защитницам.
Долгое время на такие сплетни Тина Кароль не реагировала. Однако во время одного из своих концертов публично прокомментировала догадки фанатов. И сделала она это со свойственным ей юмором, отметив, что предложение в "Дії" она еще не получала.
"Это все смешно. Особенно последнее – то, с кем меня поженили. Я говорю, что в "Дії" этого не видела, поэтому все подделка. На заборе тоже пишут и там ничего…", — говорится во фрагменте видео из выступления, которое опубликовала в TikTok юзерка nastyaprohorova23.
Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк впервые показала свой новый бойфренд. И заинтриговала пикантным снимком с его голым торсом дома.
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