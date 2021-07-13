Тина Кароль впервые показала клип, который сняла 10 лет назад

Видео было отснято на трек "Микроволновка".

Украинская певица Тина Кароль, которая на днях чуть не отравилась угарным газом на Atlas Weekend, необычным образом пригласила поклонников на концерт в Киеве, который состоится 16 июля в КВЦ "Парковый".

Сегодня в своем Instagram певица опубликовала тизер неизданного клипа на песню "Микроволновка". Съемки клипа состоялись 10 лет назад, а его режиссером выступил Алан Бадоев.

Видео с одного из концертов артистки

"Клип был неиздан, так как моя семейная история тех лет не была созвучна с этой песней и клипом. Сегодня пришло время выпустить этот клип в качестве подарка поклонникам. Необычная, дерзкая, яркая видеоработа , как и наша будущая встреча", — прокомментировала Кароль.

Этот сюрприз певица приурочила ко дню рождения своего фан-клуба. В Instagram певицы можно увидеть только тизер клипа, а его полная версия опубликована на стриминговом сервисе Patreon Tina Karol (https://www.patreon.com/tinakarol), стоимость подписки 2,99 $.

Напомним, недавно Тина Кароль в качестве хедлайнера триумфально выступила на фестивале Atlas Weekend. По словам генерального директора фестиваля Дмитрия Сидоренко больше всего зрителей было на концерте именно Тины Кароль. Суммарно за два дня фестиваль посетило 250 тысяч зрителей, что стало абсолютным рекордом за все годы существования "Атласа".

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