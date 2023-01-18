Тина Кароль впервые рассекретила свой вес и показала честное фото топлесс без фотошопа

Украинская певица Тина Кароль решила откровенно поговорить со своими поклонниками.

Так, исполнительница впервые рассекретила свой вес. В своем Telegram-канале артистка разместила свои параметры из специального приложения, где расписаны не только вес ее тела, но и телесный жир, скелетная мускулатура, висцеральный жир и другие показатели.

Тина призналась, что сейчас ее вес составляет 53,3 кг. До этого звезда весила 58,4. Впрочем, за сколько времени Кароль удалось потерять 5,1 кг – она не уточнила:

Тина Кароль рассекретила свой вес / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

"Бывший вес. Результат похудения в таблице. Утро начну с веса и впервые говорю о нем открыто. Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, кортизол на пике... аж потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно так и за любые деньги. Пока не поняла, что это "развод". Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду. Инсулин – вся беда здесь. Он в нездоровом состоянии, потому что рацион с детства это углеводы и сахар. Как и у всех обычных школьников он был картошечка, котлетка, хлебчик, компотик, конфетка, булочка", — поделилась с фанами Кароль.

Тина Кароль / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

Тина Кароль / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

Также исполнительница разместила свои черно-белые фотографии, где изображена в нижнем белье, топлесс и везде – без фотошопа: "Пушистая и без фотошопа" – прокомментировала фото Тина.

Напомним, ранее Тина Кароль отреагировала на слова певицы Кристины Соловий, раскритиковавшей творчество звезды. Тина была лаконична в своем высказывании.

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