Тина Кароль впервые рассказала, где была в день полномасштабного вторжения РФ в Украину: "Это было ужасно"

Украинская певица Тина Кароль впервые поделилась подробностями, как она встретилась 24 февраля 2022 года.

Артистка призналась, что в день полномасштабного вторжения России в Украину она отправилась в монастырь, куда в мирное время заходила, чтобы "успокоить мысли и душу". О том, где Кароль была 24 февраля, она рассказала в интервью глянцу VOGUE Чехословакия.

"Иногда я посещаю монастырь, чтобы помолиться и успокоить свои мысли и душу, что я и сделала 24 февраля. Это место тишины и покоя, но в ту ночь монахини нарушили обет молчания, плакали и звонили по телефону своим родным. Это было ужасно, сердце обливалось кровью, потому что весь монастырь был наполнен криком и молитвами о спасении душ", — вспомнила Тина.

Кроме того, знаменитость поделилась, как изменилась ее жизнь за год полномасштабной войны. Кароль рассказала, что "из звезды она стала беженцем", но артистка использует свой голос, чтобы рассказывать миру о том, что происходит в Украине:

"Потеряв мужа, она (жизнь – прим.ред.) превратилась в манифест сильной женщины. А после того, как мгновенно началась война, я вдруг стала не звездой, а беженцем, превратив свой манифест в культурную дипломатию. Я верю, что мое искусство может кого-то вдохновить, больше рассказать об Украине как о достойной и невероятной стране. Это часть совместной борьбы за победу. Мягкая сила – мой боевой фронт", — отметила Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль приняла участие в благотворительном цифровом артпроекте "Love letters to Ukraine". Звезда написала письмо любви и благодарности несокрушимой Украине, которое перенесли на дизайнерское платье от Lever Couture.

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