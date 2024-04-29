Тина Кароль впервые рассказала, как не прошла кастинг в девичью группу: "Это мое самое большое поражение"

Украинская певица Тина Кароль впервые рассказала, как ей отказали стать участницей девичьего коллектива.

Инцидент произошел, когда артистке было около 17-18 лет. Как рассказала знаменитость на проекте "Пісня мого життя", она тогда уже проживала в Киеве и твердо решила, что должна самостоятельно зарабатывать и начать себя обеспечивать, поэтому отказалась от денег родителей.

"Где-то в 17–18 лет я начала думать о том, как бы мне найти себе место на сцене. Для того, чтобы как-то почувствовать всю тяжесть своей судьбы, я отказалась от денег, передачек из дома. Я себе решила, что от этого момента должна сама зарабатывать и как-то прожить", — рассказала артистка.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль принимала участие в разных кастингах, чтобы что-то заработать. Певица попала на пробы в девичий вокальный коллектив.

"Проходили разные кастинги. И один из этих кастингов – это был набор в самую вокальную, крутую девичью группу. Нас собрали троих – Елена Омаргалиева. Была Паулина – девушка. И я. Я была самая грубая. Я весила тогда 67 кг. Я пришла на кастинг. Вроде бы на кастинге меня взяли, а потом пригласили в студию, чтобы я исполняла со всеми песню "Чом ти не прийшов", — вспомнила исполнительница.

Певица призналась, что тогда не могла петь вместе с другими девушками. В частности, она простудилась, так что не могла вытаскивать все ноты. Кроме того, Тина Кароль тогда еще не умела петь в коллективе. В общем, артистке отказали. Для юной исполнительницы это было одно из самых больших поражений.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"У меня тогда были сапоги с дыркой на подошве, потому что я не могла купить другие. Был сильный дождь. Я шла по дождю, конечно, засыпло горло, захрипели высокие ноты. И я прихожу на эту студию и пою. Я никогда не пела в ансамбле, это совсем другое пение. Я не могла держать свою партию. И они мне говорят: "Плохо, это все плохо". И они меня выгоняют из группы, в которую я почти попала. Это мое было самое большое поражение в раннем шоу-бизнесе", - рассказала звезда.

В конце концов коллектив так и не создали, поэтому он не засиял в софитах шоу-бизнеса. А Тина Кароль сделала для себя вывод, что нужно ко всему хорошо готовиться, иначе не добьешься успеха.

"Девичьей самой вокальной группы не состоялось. Как-то они не нашли третью, а меня они потеряли. И зря. С того момента я себе зарубила на носу, что успех приходит к подготовленным. Иначе не бывает", — отметила певица.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тина Кароль показывала, как держит свою фигуру в тонусе. В частности, артистка продемонстрировала, как выполняет сверхсложные асаны с йоги.

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