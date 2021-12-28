Тина Кароль впервые рассказала о семье, в которой живет ее сын в Великобритании

Тина Кароль впервые рассказала о семье, в которой живет ее сын в Великобритании

Вениамин с семи лет учится в Лондоне.

Украинская певица Тина Кароль призналась, что у нее с 13-летним сыном Вениамином отличные отношения.

В программе "Звездный путь" артистка поделилась, что она скорее друг и даже младшая сестра сыну, чем строгая мать.

"Я друг и младшая сестра. Он уже выше меня и весит больше меня. Ура. Наконец-то я в магазине и аэропорту буду сестрой", — пошутила Тина.

Тина Кароль с сыном / instagram.com/tina_karol

Относительно того, не мучает ли Кароль совесть из-за того, что она редко видит сына, который учится в Великобритании, артистка ответила, что он уже взрослый и не так сильно нуждается в ней.

"Мы договорились, что давай ты попробуешь в Англии. Он попробовал. Но ведь он живет в украинской семье, там и борщи, и вареники, и любовь такая. Я приезжаю туда и говорю: "О, это мой ретрит". Я очень часто у него", – отметила звездная мама.

Тина Кароль с сыном / instagram.com/tinakarol_fantina

Кроме того, Тина рассказала о семье, в которой Вениамин живет в Лондоне:

"Это семья сурьма, прекрасная семья, посланная мне Господом. Когда я реально понимала, что мне нужно разрулить обучение ребенка, это в 2014 году, карьеру, в 2013-2014 годах, его становление, весь бюджет, коллектив и т.д. .Появилась семья, они помогли мне во всем", — поделилась Кароль.

Как известно, муж Тины, отец ее сына и продюсер Евгений Огир скончался в 2013 году. С тех пор женщина воспитывает сына сама:

"Я воспитываю лидера. Он должен знать, — мы все одни приходим в этот мир и одни уходим из него. Он все равно вернется в Украину, как я это чувствую, и очень скоро. Потому что мне нужно было ему дать основу. Он не мажор, не мамин сын. Главное, чтобы не через призму мамы его воспринимали", — отметила артистка.

Тина Кароль с сыном / instagram.com/tinakarol_fantina

Вениамин живет и учится в Лондоне. В элитную школу Тина отправила сына в 7 лет. Поговаривают, что в год звездная мама платит за обучение сына около миллиона гривен.

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