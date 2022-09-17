Тина Кароль впервые встретилась с 9-летним мальчиком из Мариуполя, которому купила квартиру

9-летний Егор, который под российскими обстрелами вел дневник в разрушенном Мариуполе, впервые встретился с Тиной Кароль, которая приобрела семье мальчика квартиру на западе Украины.

Долгожданная встреча Тины Кароль и 9-летнего Егора, чей дневник, который он вел под российскими обстрелами, не оставил равнодушным никого во всем мире, произошла в Киеве.

Не так давно Тина Кароль дала концерт в столичном метро на станции "Майдан Незалежности", куда пришел маленький Егор вместе с семьей, говорится в сюжете ТСН.

Это было первое крупное выступление Тины в Украине с начала полномасштабной российской агрессии. После концерта певица призналась, что на эмоциях даже забыла слова первой песни.

"Песню "Закрили твої очі" я знаю назубок, а тут я стою и думаю: "Ты думала, тебя уже ничто не может сбить, а тут мозги отбило", — поделилась артистка.

Маленький автор дневника из оккупированного Мариуполя встретился с Тиной Кароль

Сначала Егорчик боялся выйти на сцену к Тине, когда звезда о нем заговорила, подарил ей букет цветов и поцеловал.

А уже после концерта Егорчик с семьей прошел к импровизированной гримерной певице, организованной в одном из подземных кабинетов.

Егор с сестрой Вероникой давно живут без отца. Бабушка Татьяна Ивановна впервые лично благодарит певицу за квартиру. А Тина, которая тоже сама воспитывает сына, дает наставления парню.

"Слышишь, ты теперь ответственный за всю семью! У тебя три девушки – мама, сестра, бабушка. Должен держать так вместе, в мужских руках", — посоветовала Тина мальчику.

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