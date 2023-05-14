Тина Кароль впервые за долгое время показала подросшего сына-красавца от Евгения Огира

Звезда провела время с сыном в Британии.

Певица Тина Кароль поделилась редкими фотографиями со своим 14-летним сыном Вениамином от покойного мужа, продюсера Евгения Огира.

На днях исполнительница приехала в Великобританию в качестве приглашенной звезды на песенном конкурсе "Евровидение-2023". Сразу после выступления Тина поспешила к сыну, обучающемуся престижному учебному заведению в Лондоне.

Вместе звездная мама и сын отпраздновали День матери, который в этом году пришелся на 14 мая. В своих соцсетях Кароль поделилась общими фото с сыном-красавцем.

"С Днем мам", — подписала подборку фото Тина.

Тина Кароль с сыном / Фото: facebook.com/tina.karol

Тина Кароль с сыном / Фото: facebook.com/tina.karol

14-летний Вениамин позировал на селфе вместе с мамой, а на фото издалека видно, каким взрослым он уже стал. Мальчик уже на голову выше певицы и становится очень похож на своего отца.

Тина Кароль с сыном / Фото: facebook.com/tina.karol

Тина Кароль с сыном / Фото: facebook.com/tina.karol

Напомним, что Тина Кароль сама воспитывает сына после смерти мужчины. Евгений Огир ушел из жизни в 2013 году из-за онкологического заболевания — продюсер боролся с раком желудка.

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