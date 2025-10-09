Тина Кароль впервые за долгое время затронула тему смерти мужа: "Пустота не заполнится"

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о смерти любимого Евгения Огира, которого не стало более 12 лет назад.

Артистка сделала это в проекте "Краса в тебе". В программе героиней стала Алина — жена погибшего на фронте военного, которая потеряла возлюбленного во время войны. Тина обратилась к женщине со словами поддержки, поделившись собственным болезненным опытом.

"Боль заглушится, возможно. Но десятилетие должно пройти точно. Вот эта пустота не заполнится. Просто нужно это принять, понять, что она живет в тебе", — сказала Кароль.

Тина Кароль с мужем

Алина призналась, что до сих пор не может смириться с потерей. Девушка ежедневно говорит с мужем мысленно, ложится спать с его портретом и пишет ему сообщения.

"Земля уходит из-под ног, и ты перестаешь жить — просто существуешь", — поделилась она.

Девушка довольно долго мечтала встретиться с Тиной Кароль. Алина считает знаменитость близким по духу человеком.

