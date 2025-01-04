Тина Кароль встала на гимнастический козел на каблуках и очаровала фанов: "Просто королева"

Украинская певица Тина Кароль ошеломила своей красотой и утонченностью.

Знаменитость предстала в новой пикантной фотосессии. Результатами она уже похвасталась на своей странице в Instagram. В кадре Кароль продемонстрировала свою обольстительность в эффектном total black луке, состоявшем из комбинезона, чулков и каблуков. Дополнили образ солнцезащитные очки.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Для фотографий певица также использовала гимнастический козел. Тина попозировала верхом на инвентаре. Более того, звезда не побоялась постоять на нем в каблуках, хвастаясь своими стройными ногами.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В публикации артистка в шутку приравняла себя к символу нового 2025 года и назвалась змеей. Соответственно она и подписала соблазнительные кадры: "Змея и козел – идеальная пара!"

Поклонники, в свою очередь, засыпали Кароль комплиментами и поздравили с новым годом:

Надеюсь, всех козлов перепрыгнула в прошлом году. С Новым годом, очаровательная женщина. Пусть мудрость и гибкость Змеи будут подпитывать твою внутреннюю магию!

Ваша энергия и стиль всегда на высоте! Невозможно отвести взгляд – просто королева!

Мне страшно спрашивать, как вы туда залезли

Тина эффектно врывается в новый год

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что недавно 39-летняя певица Тина Кароль показала свое кардинальное похудение и как с годами изменилась ее фигура.

Читайте также: