Тина Кароль встала на гимнастический козел на каблуках и очаровала фанов: "Просто королева"

Артистка придумала креативный фотосет.
Украинская певица Тина Кароль ошеломила своей красотой и утонченностью.
Знаменитость предстала в новой пикантной фотосессии. Результатами она уже похвасталась на своей странице в Instagram. В кадре Кароль продемонстрировала свою обольстительность в эффектном total black луке, состоявшем из комбинезона, чулков и каблуков. Дополнили образ солнцезащитные очки.
Для фотографий певица также использовала гимнастический козел. Тина попозировала верхом на инвентаре. Более того, звезда не побоялась постоять на нем в каблуках, хвастаясь своими стройными ногами.
В публикации артистка в шутку приравняла себя к символу нового 2025 года и назвалась змеей. Соответственно она и подписала соблазнительные кадры: "Змея и козел – идеальная пара!"
Поклонники, в свою очередь, засыпали Кароль комплиментами и поздравили с новым годом:
- Надеюсь, всех козлов перепрыгнула в прошлом году. С Новым годом, очаровательная женщина. Пусть мудрость и гибкость Змеи будут подпитывать твою внутреннюю магию!
- Ваша энергия и стиль всегда на высоте! Невозможно отвести взгляд – просто королева!
- Мне страшно спрашивать, как вы туда залезли
- Тина эффектно врывается в новый год
Напомним, что недавно 39-летняя певица Тина Кароль показала свое кардинальное похудение и как с годами изменилась ее фигура.
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