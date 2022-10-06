Тина Кароль встретилась с освобожденными бойцами полка "Азов": "Я ревела всю нашу встречу с ними"

Украинская певица Тина Кароль встретилась с бойцами полка "Азов" в Лос-Анджелесе, куда они прибыли для последующей реабилитации после освобождения из российского плена.

Тина Кароль в Лос-Анджелесе встретилась с бойцами полка "Азов", прибывшими в ЛА для последующей реабилитации после освобождения из российского плена.

На встрече присутствовали трое освобожденных бойца и жена защитника, до сих пор находящегося в плену. Георгий – один из основателей украинского полка "Азов", родом из Грузии; Владислав – позывной "Википедия"; Артур – позывной "Барик"; Юлия – жена украинского защитника Арсения, позывной "Процесс", остающийся в российском плену без какой-либо связи среди сотен военнопленных, удерживаемых в ужасных условиях.

Тина Кароль встретилась с бойцами полка "Азов"

Тина Кароль встретилась с бойцами полка "Азов"

Тина Кароль исполнила гимн Украины и выступила с эмоциональной речью перед мировыми СМИ, приглашенными на встречу.

"Полк "Азов" – это не просто военные. "Азов" – это пример для подражания на поколение вперед, наши бойцы являются героями из стали, они являются символом новейшей истории Украины.

Тина Кароль встретилась с бойцами полка "Азов"

Тина Кароль встретилась с бойцами полка "Азов"

"Я ревела на протяжении всей нашей встречи с ними! Хай здохнуть наші вороженьки, як роса на сонці. Потому что цвет нации должен рожать новый цвет, а не гибнуть. Свободные. Непокоренные. Все будет Украина", — поделилась впечатлениями от встречи с бойцами Кароль.

Украинские герои, бойцы полка "Азов" мужественно удерживали оборонительные позиции металлургического комбината "Азовсталь", последней баррикады города Мариуполя в марте-мае 2022 года. Выжившие были захвачены в конце мая и освобождены во время обмена пленными в июне. Недавно Украина освободила еще некоторых защитников во время беспрецедентного обмена военнопленными.

Встреча с бойцами полка "Азов" состоялась при содействии команды активистов Stand With Ukraine Foundation в Лос-Анджелесе.

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