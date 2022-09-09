Тина Кароль встретилась с самым младшим волонтером Украины и угостила ее особыми яблоками

Певица Тина Кароль познакомилась с 5-летней активисткой Марией Макеевой.
Марии Макеевой из Кривого Рога всего пять лет, однако девочка уже смогла получить звание самого младшего волонтера в Украине. Вместе со своим братом Александром девочка пела на улицах Львова около десяти часов, чтобы собрать деньги для ВСУ.
С маленькой активисткой познакомилась и певица Тина Кароль. Совместную фотографию с Марией и ее семьей исполнительница опубликовала в сторис в Instagram.
Кароль встретила семью Макеевых без макияжа в студии в Киеве. Певица даже приготовила для малышей гостинцы — исполнительница угостила детей яблоками, которые выросли в ее саду.
"Самый младший волонтер и ее семья с яблочками из моего сада. Сорт "Слава победителю", — написала Тина.
Напомним, недавно Тина Кароль рассказала, как помогла детям бойцов полка "Азов" собраться в школу и какие подарки приготовила первоклассникам.
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