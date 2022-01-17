Тина Кароль выпустила фильм "Красиво. Бегу на свет" с кадрами подготовки к концерту

В ленту вошли уникальные кадры закулисной работы, а также выступления со сцены.

Украинская певица Тина Кароль представила фильм-концерт "Красиво. Бегу на свет". Премьера музыкального фильма состоялась в эфире телеканала 1+1, а также на YouTube-канале певицы.

В фильм вошли уникальные кадры закулисной работы, выступления со сцены, интервью Аркадия Александрова, соавтора альбомов "Красиво" и "Двойной рай", и хиты певицы.

"Тина Кароль - это артист, который проживает песню. Свое состояние, как сигнал точного времени, она передает в музыку. Мы - современники Тины Кароль, это ее эпоха, как была и пять, и десять лет назад. И будет она столько, сколько того захочет Тина", — сказал Аркадий Александров.

В фильм также вошли эксклюзивные интервью Тины Кароль, в которых она озвучила взгляд на философские вопросы собственной жизни.

"Момент, меняющий жизнь, не приходит сам по себе. Как это возможно? Да это очень просто! Успех не приходит к тем, кто не подготовлен к нему. Конечно, бывает, удача улыбнулась тебе, но что дальше с этим делать? Все это большой труд, а сила духа - это ясность", — говорит Тина Кароль.

Режиссерами фильма выступили Максим Делиергиев и Алина Симоненко. Режиссером самого концерта выступила певица.

Отметим, что концерты Тины Кароль "Красиво" прошли в январе солд-аут, и певица объявила новые даты своих шоу. Артистка выступит 7 марта в Херсоне, 8 марта в Одессе и 9 марта в Белой Церкви.

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