Тина Кароль выпустила обновленную версию клипа "Мед" после скандала с россиянами: видео сняли в Киеве

Певица Тина Кароль, после скандала вокруг ее клипа на песню "Honey & МЕД", выпустила новую версию видео.

Причем обновленная версия клипа на песню "Мед" вышла чисто на украинском языке. Новое видео звезды было снято на улицах Киева. В ролике фаны увидят Кароль закутанную в белое одеяло на фоне ожилвенных улиц столицы. По словам Тины, одеяло в клипе является символом крепости, в которой спрятано ее сердце.

Тина Кароль в Киеве

Тина Кароль в Киеве

В основу нового клипа легли трогательные кадры поклонников Кароль, которые в знак поддержки организовали своеобразный флешмоб и опубликовали в своих соцсетях видео и каверы под песню "Мед".

"Для чего действительно нужна смелость, так это для искренности. Я благодарю всех, кто был неравнодушен к судьбе песни "Мед" и своей искренней поддержкой подарил песне вторую жизнь, сделал возможным премьеру клипа "Мед" на украинском языке", — прокомментировала Кароль .

Тина Кароль в Киеве

Тина Кароль в Киеве

Скандал вокруг клипа "Honey & МЕД" Тины Кароль

Как ТСН.ua писал ранее, скандал вокруг видео на англо-украинскую песню "Honey & МЕД" Тины Кароль разгорелся сразу после премьеры видео. Причиной послужило то, что к работе над видео приложили руку россияне. Выяснилось, что к компьютерной графике и колористике относятся люди с российским гражданством. Об этом Кароль узнала только после выхода видео. В свою очередь Кароль немедленно удалила клип из Сети. Отметим, что сам клип "Honey & Мед" певица заказывала у американской компании Beverly Films, основателем которой является украинский режиссер Генри Липатов.

Будет ли перемонтирован оригинальный клип "Honey & Мед" с привлечением исключительно украинской команды, пока остается неизвестным.

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