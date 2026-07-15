Тина Кароль высказалась о возможном возвращении 17-летнего сына в Украину и вступит ли он в ВСУ

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль впервые откровенно ответила, как отнесется к возможному решению своего единственного сына Вениамина Огира после совершеннолетия встать на защиту Украины.

Артистка призналась, что не станет отговаривать 17-летнего сына или навязывать ему собственное мнение, если он решит вернуться из Великобритании в Украину. В то же время исполнительница убеждена, что полученные им за рубежом знания и международный опыт также могут стать весомым вкладом в будущее государства.

Во время интервью для проекта «Насправді Max» Кароль спросили, готова ли она принять выбор Вениамина, если после окончания учебы он решит приобщиться к защите страны. Певица подчеркнула, что окончательное решение будет только за сыном, а она будет уважать его.

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Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

«Что скажет ребенок — то и будет. Он на самом деле умный мальчик. И он пригодится во многих сферах. Я всегда верила, что представлять Украину в будущем должны люди, свободно говорящие на английском и других языках. Это те люди, которые смогли видеть и украинскую, и зарубежную учебу; те, которые любят свою страну, говорят по-украински», — объяснила артистка.

Сейчас Вениамину 17 лет. Уже много лет он живет и учится в Великобритании. Ранее Тина Кароль рассказывала, что после смерти мужа Евгения Огира сознательно отправила сына за границу, чтобы помочь ему стать более самостоятельным и уберечь от чрезмерного внимания и опеки после семейной трагедии.

Также недавно певица поделилась, что Вениамин уже определился с будущей профессией. Молодой человек изучает политологию и экономику, а параллельно активно занимается танцами и уже демонстрирует успехи на конкурсах.

Напомним, Тина Кароль делилась подробностями и личной жизни. Вдова раскрыла причину, почему после потери мужа осталась одинокой.

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