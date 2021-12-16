Тина Кароль высмеяла YUNA-2022 и заявила, что ее творчество недооценили

Тина Кароль высмеяла YUNA-2022 и заявила, что ее творчество недооценили

Звезда уверена, что достойна не только одной номинации.

Украинскую певицу Тину Кароль в этом году номинировали на премию YUNA-2022 только как "Лучшая исполнительница".

Впрочем, артистка уверена, что ее творчество недооценили. В Instagram-stories звезда показала свои профессиональные достижения.

Тина Кароль высмеяла YUNA-2022 / instagram.com/tina_karol

К слову, Тина убеждена, что ее альбомы "Красиво" и "Двойной рай" могли бы быть номинированы как "Лучший альбом года", клип на песню "Скандал" — "Лучший видеоклип", шоу "Красиво" и Atlas Weekend – "Лучшее концертное шоу", а альбом дуэтов "Молодая кровь" — "Лучший дуэт/коллаборация".

"Не заметить мое творчество было невозможно! Творчество вне номинации", — прокомментировала Тина.

Тина Кароль высмеяла YUNA-2022 / instagram.com/tina_karol

Отметим, Тина Кароль трижды становилась "Певицей года" по версии YUNA, кроме того, она получала премию YUNA "За особые достижения в музыке".

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