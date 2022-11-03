Тина Кароль вызвала мурашки у поклонников чувственным исполнением легендарной песни "Чорнобривці"

Певица спела песню во время одного из своих концертов.

Певица Тина Кароль чувственно исполнила легендарную песню "Чорнобривці" на концерте в Лос-Анджелесе, чем вызвала мурашки у поклонников.

Перед выступлением исполнительница увлеклась тем, как сильна связь у украинцев с их матерями. Также звезда рассказала трогательную историю о том, как к ней подошел украинский военный и попросил записать видео для мамы.

"Он ко мне подошел и говорит: "А можете мне записать видео для мамы?". Я говорю: "Может ты селфи хочешь?" А он отвечает: "Нет, это для мамы". У нас особая связь у украинцев между сыновьями и мамами. Рано или поздно каждая из нас становится мамой, поэтому каждая почувствует и знает, о чем эта песня", — рассказала Кароль.

В комментариях под видео поклонники певицы написали, что были ошеломлены таким эмоциональным исполнением, от которого кожей пошли мурашки.

Какое сильное исполнение... у меня мурашки!

Очень чувственно.

До мурашек... Самая лучшая!

Для меня эта песня до слез!

Ранее Тина Кароль рассказала, как наткнулась на сепаратиста в аэропорту.

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