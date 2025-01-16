Тина Кароль заговорила о нечестном нацотборе и обвинила одного из участников в мошенничестве

Продюсер конкурса отреагировала на упреки в Сети, что в песне FIINKA есть плагиат.

Вокруг нацотбора на "Евровидение-2025" разгорелся новый скандал, на этот раз в эпицентре оказалась певица FIINKA.

Артистка пытается попасть в десятку финалистов конкурса и значительно лидирует в голосовании. Однако на днях в Сети возникли вопросы к песне исполнительницы "Культура". В частности, анонимный пользователь TikTok "lil.oden", у которого к тому же новый аккаунт, обвинил FIINKA в плагиате. Трек певицы якобы похож на латиноамериканскую песню Con Altura.

В скандал вмешалась продюсер нацотбора Тина Кароль. Артистка заверила, что никакого плагиата нет. По словам исполнительницы, треки разные по темпу, гармонии, ритмике и содержанию.

Участницу нацотбора FIINKA обвинили в плагиате: Тина Кароль отреагировала

"Никакого сходства песен нет ни темпом, ни гармонией, ни ритмикой, ни содержанием! В FIINKA слово "хук" звучит как "культура", а в Росалии - "con altura" (что значит вести себя достойно). Этот упрек в сходстве песен в комментариях (их немного, спасибо сознательным) не является компетентным", - прокомментировала певица.

Напоследок Тина Кароль добавила, что знает чьих рук дело, однако пока что ничего не будет делать, ведь надеется на человечность. Также певица обратилась к участникам, которые в лонглисте или не попали туда и посоветовала вести честную борьбу.

"Всем, кто в списке лонглиста или не прошел в него, ведите с честью борьбу, и судьба улыбнется вам. Я знаю кто, но пока наблюдаю", — добавила Кароль.

Напомним, ранее вокруг участника нацотбора МУАЯДА разгорелся скандал. Артист в Сети делал оскорбительные репосты об Ирине Фарионе и женщинах, а также не обходил вниманием россиян.

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