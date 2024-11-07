Тина Кароль заговорила о политической карьере: "Много раз отказывалась"

Украинская певица Тина Кароль заговорила о политической карьере.

В частности, артистка откровенно пообщалась с поклонниками в Instagram-stories. Исполнительнице поставили немало интересных вопросов. Среди них были и о политике. У Тины Кароль спросили, планирует ли она начинать политическую карьеру.

Певица призналась, что уже получала соответствующие предложения. Более того, артистку и не раз звали в политику. Однако Тина Кароль не торопилась соглашаться и отказывалась. Будет ли начинать певица в будущем политическую карьеру, она загадывать не берется. Тина Кароль коротко отмечает — "время покажет".

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Очень много раз отказывалась. Время покажет", — ответила поклонникам Тина Кароль.

Напомним, недавно актриса Римма Зюбина рассказывала, как руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагал ей политическую должность. Артистка отказалась от предложения и объяснила почему.

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