Тина Кароль заговорила о политической карьере: "Много раз отказывалась"

Исполнительница ответила, планирует ли идти в политику.
Украинская певица Тина Кароль заговорила о политической карьере.
В частности, артистка откровенно пообщалась с поклонниками в Instagram-stories. Исполнительнице поставили немало интересных вопросов. Среди них были и о политике. У Тины Кароль спросили, планирует ли она начинать политическую карьеру.
Певица призналась, что уже получала соответствующие предложения. Более того, артистку и не раз звали в политику. Однако Тина Кароль не торопилась соглашаться и отказывалась. Будет ли начинать певица в будущем политическую карьеру, она загадывать не берется. Тина Кароль коротко отмечает — "время покажет".
"Очень много раз отказывалась. Время покажет", — ответила поклонникам Тина Кароль.
Напомним, недавно актриса Римма Зюбина рассказывала, как руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагал ей политическую должность. Артистка отказалась от предложения и объяснила почему.
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