Тина Кароль заговорила о желании родить дочь и ответила на упреки, что похудела с препаратами

Украинская певица Тина Кароль заговорила о желании стать мамой дочери и поставила точку в слухах, что похудела с помощью препаратов.

В последнее время исполнительница просто ошеломляет своей фигурой. Артистка невероятно похудела. Певица говорит, что добилась таких результатов с помощью спорта и правильного питания. Однако косметолог и врач Яна Сулик в своем Instagram предположила, что Тина Кароль эффектно похудела и подтянула тело с помощью препаратов.

Тина Кароль

Певица прокомментировала пост Сулик, где "вписалась за себя". Артистка подчеркнула, что "никого не осуждает", однако сама никаких препаратов в целях похудения не употребляла. По словам Тины Кароль, она в будущем еще планирует родить дочь, поэтому не хочет рисковать здоровьем. Также исполнительница обратилась к фанатам и дала совет "не вестись на подобные рекомендации".

"Да, я здесь вписалась за себя! Делаю это редко! Ладно, в шоу-бизнесе движуха, а тут вам парят препараты! Не ведитесь. Не осуждаю, а говорю как есть! Ни одну из этих волшебных палочек не использовала! Я еще хочу дочь", — заверила звезда.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тина Кароль выпустила неожиданную дуэтную песню с молодым исполнителем SadSvit. Также артистка просто довела до мурашек мистическим клипом.

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