Тина Кароль заинтриговала намеком на второго ребенка и комментарием о материнстве после 40 лет

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

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Украинская певица Тина Кароль отреагировала на новость о беременности голливудской актрисы Энн Хэтэуэй, и тема позднего материнства в мире звезд вновь стала одной из самых обсуждаемых.

Новость о третьем ребенке 43-летней американской звезды вызвала волну поддержки среди поклонников. В западном обществе материнство после 40 давно не воспринимается как нечто необычное. Наоборот, многие знаменитости доказывают, что личное счастье не имеет возрастных ограничений. Истории известных женщин стали примером для тех, кто не спешит строить семью по чужим правилам. Именно такие примеры активно обсуждают пользователи социальных сетей.

«Теперь я знаю, где найду поддержку», — написала Тина Кароль в комментариях.

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Комментарий Тины Кароль

Украинская поп-дива присоединилась к обсуждению после того, как в Сети появился список знаменитостей, родивших детей после 40 лет. Вместе с ними упоминали Сальму Хайек, которая стала мамой дочери в 41 год, Монику Беллуччи, родившую вторую дочь в 45 лет, Джанет Джексон, впервые испытавшую радость материнства в 50 лет, а также Николь Кидман, которая стала мамой биологического ребенка в 41 год, и Мэрайю Кэри, которая родила двойню после долгого пути к заветному материнству.

Тина Кароль воспитывает сына Вениамина, который родился в браке артистки с продюсером Евгением Огиром. После потери мужа певица много лет посвятила карьере и семье, однако тема личного счастья для неё до сих пор вызывает большой интерес у поклонников.

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно россияне цинично решили судить Тину Кароль и пригрозили ей 20 годами лишения свободы.

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