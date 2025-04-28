Тина Кароль заинтриговала переменами в личной жизни: "Готова заглянуть в глаза другого мужчины"

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Реклама

Украинская певица Тина Кароль почтила память мужа, продюсера Евгения Огира, которого не стало 28 апреля.

Возлюбленного артистки нет уже 12 лет. В своем Telegram-канале исполнительница поделилась, что все это время ей было очень тяжело. Певица потеряла любимого человека, осталась одна и могла полагаться только на себя. Впрочем, Тина Кароль признается, что понимала самое главное – должна быть сильной. По словам артистки, у нее не было права на слабость ради сына, у которого осталась только она.

"Разлука навеки не вербальная, а физическая, обжигающая ум и душу фантомами его присутствия. Говорят, что жизнь делится на 12-летние жизненные циклы. Многое говорят, а я живу всегда своим ощущением, что достойно, а что нет, и интуицией. И вот я приняла этот бой, этот путь, сложный до крика каждой клетки, до скрипа зубов, без права на ошибку. Полный возложением надежд только на себя. Полный аскез и целибата. Отсутствие права на слабость, потому что растет сын, который должен видеть маму только победительницей и героиней, и он видел меня только такой всегда", - поделилась певица.

Реклама

Тина Кароль

Тина Кароль делится, что долгих 12 лет ей понадобилось, чтобы смириться с болезненной утратой. Все это время певица не подпускала к себе никого. Сейчас исполнительница говорит, что готова к отношениям с другим мужчиной. Артистка добавила, что теперь ее сможет понять и сын, которому уже 16 лет.

"Я стала вдовой в 28. И только сейчас, в 40, я готова поднять голову и заглянуть в глаза другого мужчины, только теперь это имеет отклик в моем зову и запросе для вселенной. Только теперь это понятно уже взрослому, умному сыну, которому все небо, до которого могла дотянуться, преклонила", - рассказала артистка.

Напомним, ранее Тина Кароль признавалась, что хотела бы стать мамой во второй раз. Артистка желает родить еще дочь.