Тина Кароль заподозрили в романе с иностранцем: кто он, чем занимается и что об отношениях говорит певица

Украинская певица Тина Кароль всегда тщательно скрывает подробности своей личной жизни.

Неудивительно, что к этому вопросу в Сети постоянно растет интерес пользователей. В частности, недавно исполнительнице неожиданно приписали роман с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе. Говорили, что пара уже долгое время находится в очень близких отношениях и между ними зародился роман. Тем более, в фотоблоге предприниматель делится фото с Тиной еще с 2023 года.

Тина Кароль и Юрий Арошидзе

О мужчине известно, что он является президентом американского фонда протезирования "PROTEZ FOUNDATION", о чем говорилось в ТСН. Более того, предприниматель прилагает максимум усилий, чтобы помочь именно украинским защитникам и защитницам. Так, благодаря финансированию со стороны США, компания основала проект, который уже более года протезирует раненых украинских бойцов как в Америке, так и в Украине. Кроме того, фонд занимается зарубежным обучением украинских специалистов специфике работы с протезами.

Юрий Арошидзе / Фото: instagram.com/u.aroshidze

Юрий Арошидзе / Фото: instagram.com/u.aroshidze

К слову, у Юрия интересное происхождение. Он родился в Беларуси, но при этом его мама украинка, а папа – грузин. Сейчас вся семья бизнесмена мигрировала в Америку. А сам мужчина время от времени посещает Украину в рабочих делах и присоединяется к благотворительным акциям.

Тина Кароль и Юрий Арошидзе / Фото: instagram.com/u.aroshidze

На фоне этой интриги Тина не смолчала. И во время своего концерта прямо со сцены прокомментировала слухи о романе с Юрием Арошидзе. Правда, сделала она это оригинальным способом. Артистка, не называя имен, отшутилась фразой, что "на заборе тоже пишут". Таким образом звезда опровергла все догадки фанатов об их романе с младшим на 9 лет бизнесменом.

"Это все смешно. Особенно последнее – то, с кем меня поженили. Я говорю, что в "Дії" этого не видела, поэтому все подделка. На заборе тоже пишут и там ничего…", — произнесла со сцены Кароль.

Тина Кароль и Юрий Арошидзе / Фото: instagram.com/u.aroshidze

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк неожиданно заявила о своем новом статусе – ее сердце больше не свободно. Знаменитость уже показала красноречивые фото с новым бойфрендом. Тем временем СМИ раскрыли его лицо и кем он работает.

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