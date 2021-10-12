Тина Кароль застали во время прогулки по Львову с известным певцом

Ivan NAVI вел артистку под ручку по городу Льва.

Украинская певица Тина Кароль и ее коллега, певец Ivan NAVI представили mood video на ремикс песни "Ангели Все Знають" и показали поклонникам, как проводили вместе время во Львове.

Дуэтный трек Кароль и NAVI был представлен в рамках альбома "Молода кров". Тогда же артисты во время совместного звонка в Instagram договорились встретиться в городе Льва в рамках концертного тура певицы и провести вместе время.

Тина Кароль и Ivan NAVI

Тина Кароль и Ivan NAVI

Во Львове Тина Кароль и Ivan NAVI устроили сюрприз поклонникам и совместно представили песню "Ангели Все Знають" на сцене. В конце песни Иван неожиданно поднял и закружил Тину в вихре, сорвав аплодисменты более тысячного зала. Кроме выступления, артисты успели вместе погулять по городу.

"Львов — мой родной город и я знаю все самые красивые его уголки. Времени было немного, ведь нас еще ждал саундчек и выступление вечером, но все же экскурсия удалась. Моментами мы дурачились — как дети, фотографировались, сходили на легендарный блошиный рынок с пластинками, книгами и старыми фотоаппаратами, поднялись на смотровую площадку, выпили кофе и даже потанцевали под открытым небом под пение бандуриста, который, увидев нас с Тиной, сыграл импровизировано на бандуре "Ангели все знають", — рассказал о прогулке с Тиной Иван.

Тина Кароль и Ivan NAVI

Тина Кароль и Ivan NAVI

Фаны Тины Кароль и Ivan NAVI в комментариях не раз спрашивали, состоялась ли обещанная экскурсия во Львове, однако артисты держали интригу и решили все показать в mood video под ремикс песни "Ангели все знають".

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