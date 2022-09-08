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Тина Кароль засветила пышный бюст в полупрозрачном платье на страницах VOGUE. Япония

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Тина Кароль засветила пышный бюст в полупрозрачном платье на страницах VOGUE. Япония

Тина Король для VOGUE. Япония / Фото: vogue.co.jp

Украинская певица Тина Кароль стала украшением нового выпуска издания VOGUE. Япония.

Тина Кароль предстала на страницах японской версии глянца VOGUE в роскошном наряде из коллекции известного украинского бренда Lever Couture.

Над этой коллекцией работала дизайнер Леся Верлингьери и креативный директор Lady Gaga и французского модного Дома Mugler Никола Формикетти. Специально для показа коллекции Кароль создала электронный мини-альбом LELEKA.

Тина Король для VOGUE. Япония / © vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / Фото: vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / © vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / Фото: vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / © vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / Фото: vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / © vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / Фото: vogue.co.jp

Для новой коллекции, состоящей из 23 силуэтов, дизайнер Леся Верлингьери ищет вдохновение в украинском культурном наследии, создает связь между прошлым и настоящим, надеждой, семьей и культурным единством. В цветовой гамме преобладают заоблачные оттенки желтого, синего, красного, пурпурного и полупрозрачного цветов.

Наряды, выбранные для фотосессии, помогают раскрыть смысл символизма выбора.

@tinakarol Фото из Японии в новой коллекции всемирно известного украинского бренда Lever Couture. Как вам? #тенакороль ♬ Kolomyika — Tina Karol & Macro/micro

Трансцендентные полосы серого цвета играют вокруг тела и образуют силуэт, напоминающий зрителю подводный мир. Это способ дизайнера показать, насколько глубок и запутан внутренний мир каждого человека.

Тина Король для VOGUE. Япония / © vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / Фото: vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / © vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / Фото: vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / © vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / Фото: vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / © vogue.co.jp
Тина Король для VOGUE. Япония / Фото: vogue.co.jp

"Розовое платье-сетка с объемными рукавами – это своеобразный "фламинго от кутюр", который выражает грациозность и женственность натуры самой Тины. А серебряное сетчатое платье – мой самый любимый образ Кароль, раскрывающий ее стихию творчества, безгранично бурного, как океан", – рассказала дизайнер Lever Couture Леся Верлингьери.

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