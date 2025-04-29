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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1425
Время на прочтение
1 мин

Тина Кароль заявила, что колет ботокс, и объяснила почему: "Говорю об этом впервые"

Артистка делает инъекции красоты довольно часто из-за одного нюанса.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Тина Кароль

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала о своих процедурах по уходу.

Исполнительница впервые поделилась, что красоту и молодость лица ей помогает сохранять ботокс. Тина объясняет, что считает это уходом за собой и не стесняется идти к косметологу за инъекциями. Однако отмечает, что делает это крайне осторожно, чтобы не натворить беды. По словам звезды, к такому методу она обращается регулярно, ведь за счет выступлений и активной мимики препарат быстро растворяется.

Тина Кароль

Тина Кароль

"У меня есть отчасти ботокс. Безусловно, использую его. Говорю об этом на самом деле впервые. Но мы этим пользуемся очень осторожно. Объясню почему. У меня активная мимика, когда я пою, то делаю это очень напряженно и идет вибрация всех мышц лица. Поэтому это все растворяется на мне и ничего не держится. И мы постоянно его добавляем. И когда я еду в тур, то снова все сначала. Что-то делать в меру — это уход. И если существует такое предложение в современном мире, то почему бы и нет", — призналась Кароль в выпуске "Beauty PRO".

Напомним, недавно ведущую Лесю Никитюк заметили с измененной фигурой и еще больше подогрели слухи о беременности.

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Дата публикации
Количество просмотров
1425
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