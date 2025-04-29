Тина Кароль заявила, что колет ботокс, и объяснила почему: "Говорю об этом впервые"

Тина Кароль

Реклама

Украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала о своих процедурах по уходу.

Исполнительница впервые поделилась, что красоту и молодость лица ей помогает сохранять ботокс. Тина объясняет, что считает это уходом за собой и не стесняется идти к косметологу за инъекциями. Однако отмечает, что делает это крайне осторожно, чтобы не натворить беды. По словам звезды, к такому методу она обращается регулярно, ведь за счет выступлений и активной мимики препарат быстро растворяется.

Тина Кароль

"У меня есть отчасти ботокс. Безусловно, использую его. Говорю об этом на самом деле впервые. Но мы этим пользуемся очень осторожно. Объясню почему. У меня активная мимика, когда я пою, то делаю это очень напряженно и идет вибрация всех мышц лица. Поэтому это все растворяется на мне и ничего не держится. И мы постоянно его добавляем. И когда я еду в тур, то снова все сначала. Что-то делать в меру — это уход. И если существует такое предложение в современном мире, то почему бы и нет", — призналась Кароль в выпуске "Beauty PRO".

Реклама

Напомним, недавно ведущую Лесю Никитюк заметили с измененной фигурой и еще больше подогрели слухи о беременности.