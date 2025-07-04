Тина Кароль жестко поставила Потапа на место и попрощалась с ним: "Начинает паразитировать"

Тина Король, Потап

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Украинская певица Тина Кароль остро высказалась в своих соцсетях о Потапе и его творчестве.

Накануне рэпер Потап, выступающий под псевдонимом Slavic Balagan, озадачил странным видео. Он опубликовал анонс клипа, сгенерированного искусственным интеллектом. Но самое главное в нем то, что Потап использовал в ролике ИИ-изображения с лицами Тины Кароль и Светланы Лободы. Певицы были представлены в образе опоссумов, устроивших между собой "драку".

Дата публикации 17:19, 03.07.25 Количество просмотров 367 Потап показал странное видео с лицами Кароль и Лободы, сгенерированное ИИ

Народная артистка Украины Тина Кароль ожидаемо отреагировала на ролик в своих соцсетях. Певица мастерски поставила эксколлегу на место, назвав его провокацию "дешевым бродяжничеством".

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"Когда у артиста заканчиваются идеи – он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла – в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Использовать образы, искажать их, чтобы завлечь внимание туда, где уже давно нет содержания, – это не жест мы. имитация энергии изнутри абсолютного вакуума. Это дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал», – написала Тина Кароль.

Также певица напомнила, что Потап оторван от жизни в Киеве, и уже нет никакого отношения к украинцам.

"Пока Киев держится, живет в несправедливой реальности, где-то существует тот, кто издал свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения", – высказалась артистка в своих соцсетях.

К слову, свое сообщение Кароль закончила фразой Adios Amigo, что с испанского переводится, как "Прощай, друг".

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Напомним, с началом полномасштабного вторжения Потап не раз оказывался в центре скандалов. В частности, широкий резонанс вызвала его песня "Волонтер", текст которой возмутил многих украинцев. Кроме того, за границей Потап не избегает исполнения песен на русском языке и даже согласился на интервью с российским журналистом Юрием Дудем.