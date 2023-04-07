Тина Кунаки громко отпраздновала 26-летие без Венсана Касселя на фоне слухов о разводе с ним

Модель устроила вечеринку в кругу друзей.
Жена французского актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки показала, как отпраздновала день рождения. 5 апреля знаменитости исполнилось 26 лет.
Несмотря на слухи, что в личной жизни Касселя и Кунаки не все хорошо, Тина не стала отменять праздник. Более того, даже очень громко его провела. В сторону на своей странице в Instagram модель разместила кадры с празднования.
Именинница была в красной полупрозрачной комбинации, хорошо подчеркнувшей ее фигуру. Тина собрала самых близких друзей, которые создавали атмосферу, танцевали вместе с ней, а также подарили огромный красный торт, украшенный клубникой.
А вот избранника Кунаки Касселя на празднике не было. Также артист не поздравил жену с днем рождения в соцсети, как делал это до этого каждый год.
Напомним, что слухи о разводе Тины Кунаки и Венсана Касселя появились в Сети на днях. Говорят, что пара приняла решение разойтись после пяти лет брака. Инициатором разрыва стал Кассель. Он также удалил все общие фото с женой из Instagram. Что стало причиной развода – пока неизвестно.
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