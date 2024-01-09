Тина Кунаки на фоне слухов о новом романе показалась с известным испанским актером на отдыхе

Модель Тина Кунаки после развода с французским актером Венсаном Касселем отправилась в теплую страну с вероятным избранником, испанским актером и фотографом Виктором Сантьяго.

Знаменитость радуется солнцу и морским волнам в Бразилии. В своем фотоблоге 26-летняя модель опубликовала серию фото, на которых показала, как проходит ее отдых. Так, Тина показала виды, за которыми наблюдала, и компанию ее друзей.

Тина Кунаки на отдыхе в Бразилии / Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки на отдыхе в Бразилии / Фото: instagram.com/tinakunakey

Более того, Кунаки еще раз подогрела слухи о своих отношениях с испанским актером. Она опубликовала фотографию, где в шортах и футболке позирует с бойфрендом. На изображении парочка обнимается и пытается поцеловаться.

Тина Кунаки с Виктором Сантьяго в Бразилии / Фото: instagram.com/tinakunakey

К тому же модель наделала множество соблазнительных фото в купальнике, где позирует наедине.

Тина Кунаки на отдыхе в Бразилии / Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки на отдыхе в Бразилии / Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки на отдыхе в Бразилии / Фото: instagram.com/tinakunakey

"Любовь и благодарность", - подписала кадры с отдыха Тина.

В свою очередь поклонники не обошли вниманием серию пикантных фото с пляжа и написали много комплиментов.

Опасная Тина

Это если бы можно было найти музу на пляже

Какая отличная энергия!

Тина, почему ты такая идеальная?

К слову, Тина Кунаки раньше очень часто появлялась на публичных мероприятиях и отдыхе с Виктором Сантьяго. Однако, по их словам, они были в статусе старых друзей. А потом ходили слухи, что их дружба переросла во что-то большее. Парочка даже показала кадры, как поужинала в одном из ресторанов Парижа.

Читайте также: