Тина Кунаки заинтриговала фото испанского актера, с которым ей приписывают новый роман

Говорят, пара устроила свидание в Париже.
Модель Тина Кунаки после развода с французским актером Венсаном Касселем восхитила фото возможного нового бойфренда.
В своем фотоблоге 26-летняя модель порадовала серией новых фото из повседневной жизни. Среди них можно увидеть прогулки по городу и посещение ресторанов. В частности, из одного такого местного заведения Тина показалась с мужчиной. Им оказался испанский актер и фотограф Виктор Сантьяго, с которым Кунаки очень часто появлялась то на отдыхе, то на публичных мероприятиях в статусе старых друзей. На фотографии видно, как мужчина улыбается и протягивает руку к модели, пока она делает снимок.
Так, знаменитости совместно поужинали в одном из ресторанов Парижа.
В результате по Сети начали ходить слухи, что у пары после долгих лет дружбы завязались романтические отношения. Однако ни Тина, ни Виктор не спешат с официальными заявлениями.
Тем временем актер Венсан Кассель также хвастается своей новой любовью. Новая избранница знаменитости похожа на его экс-жену Тину Кунаки как две капли воды. Недавно она уселась ему на колени и нежно поздравила с 57-летием.
Читайте также:
- Алина Гросу неожиданно показала фото со свадьбы с российским бизнесменом
- Андрея Джеджулу упрекнул, что он во время войны возвращает детей в Украину: 15-летний сын ответил
- Сестра Селин Дион рассказала об ухудшении состояния тяжелобольной певицы