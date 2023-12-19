Тина Кунаки заинтриговала фото испанского актера, с которым ей приписывают новый роман

Модель Тина Кунаки после развода с французским актером Венсаном Касселем восхитила фото возможного нового бойфренда.

В своем фотоблоге 26-летняя модель порадовала серией новых фото из повседневной жизни. Среди них можно увидеть прогулки по городу и посещение ресторанов. В частности, из одного такого местного заведения Тина показалась с мужчиной. Им оказался испанский актер и фотограф Виктор Сантьяго, с которым Кунаки очень часто появлялась то на отдыхе, то на публичных мероприятиях в статусе старых друзей. На фотографии видно, как мужчина улыбается и протягивает руку к модели, пока она делает снимок.

Виктор Сантьяго / Фото: instagram.com/tinakunakey

Так, знаменитости совместно поужинали в одном из ресторанов Парижа.

В результате по Сети начали ходить слухи, что у пары после долгих лет дружбы завязались романтические отношения. Однако ни Тина, ни Виктор не спешат с официальными заявлениями.

Тем временем актер Венсан Кассель также хвастается своей новой любовью. Новая избранница знаменитости похожа на его экс-жену Тину Кунаки как две капли воды. Недавно она уселась ему на колени и нежно поздравила с 57-летием.

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